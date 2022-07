Cornichons, c'est le moment de la récolte

C’est un travail à la main, minutieux où l’on tourne et retourne la plante à la recherche du fruit mûr. La récolte des cornichons vient tout juste de commencer dans cette exploitation familiale de dix hectares près d’Auxerre. Une région dont le climat est idéal pour obtenir un produit de qualité. Voilà 50 ans que Florent Jeannequin, producteur, cultive ici ce fruit de la famille des concombres. Mais il y a dix ans, lorsque les industriels, qui lui achetaient sa production, ont décidé de se fournir à l’étranger pour des questions de coût, il a dû créer avec son fils sa propre marque. Cela a fonctionné avec 20 000 pots les premières années. Actuellement, la production est passée à 300 000 pots. Le secret, tout est fait au même endroit et en un temps record. Ils sont vendus en moyenne deux fois plus chers que les cornichons de grandes surfaces. Ces condiments sont désormais plébiscités par les meilleurs chefs français, jusqu’à celui de l’Élysée. Le produit est exporté dans une vingtaine de pays comme le Royaume-Uni, la Corée du Sud. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, M. Derre