Coronavirus : 108 établissements scolaires fermés dans l'Oise

A cause de l'épidémie de coronavirus qui touche le département, près de 108 établissements scolaires ont été fermés dans l'Oise. A Crépy-en-Vallois, l'une des neuf communes concernées, les parents doivent s'organiser pour faire garder leurs enfants. Pour les élèves, beaucoup de questions restent en suspens vu qu'aucune consigne de cours en ligne n'a été annoncée jusqu'ici. Ils devront rester chez eux au moins pendant quatorze jours.