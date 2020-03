Coronavirus : 300 personnes formées à l'hôpital de Limoges pour combattre la pandémie

En une semaine, 300 personnes ont été formées à l'hôpital de Limoges dans les conditions du réel avec la simulation des symptômes par un mannequin. Certaines sont déjà à pied d'œuvre pour accueillir les patients. Le CHU dispose à présent d'une capacité d'accueil de 150 lits au regard des régions les plus touchées. A l'entrée des urgences, les malades sont immédiatement pris en charge dans une tente pour mieux les orienter.