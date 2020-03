Coronavirus : 350 000 enfants privés d'école dans l'Oise et en Alsace

A Mulhouse (Haut-Rhin), tous les établissements scolaires resteront fermés pendant quinze jours. Les parents devront donc s'organiser en conséquence. Pour ce qui est des cours, certaines écoles ont déjà pris les devants en distribuant des kits avec les cahiers et les consignes de travail pour deux semaines. D'autres établissements optent pour l'envoi des exercices par e-mail.