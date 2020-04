Coronavirus : 36 patients franciliens évacués en Bretagne à bord de TGV médicalisés

Les hôpitaux d'Île-de-France sont à leur tour saturés. Ce mercredi matin, deux TGV médicalisés sont partis de la gare d'Austerlitz à Paris, en direction de la Bretagne. A leur bord, 36 patients atteints du coronavirus qui seront pris en charge à Brest, Saint-Brieuc et Rennes où des lits de réanimations sont encore disponibles. Un transfert qui est à la fois une prouesse technique et logistique.