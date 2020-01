Coronavirus : 40 millions de Chinois confinés

A Wuhan, en Chine, un nouvel hôpital va être construit pour accueillir un millier de patients alors que le coronavirus a déjà tué 26 personnes. Face à un bilan qui s'alourdit au fil des jours, 40 millions d'habitants ont été placés en quarantaine. À Shanghai, Disneyland a fermé ses portes et plusieurs sections de la Grande Muraille ont été interdites au public. Mais au-delà de ces mesures préventives, aucun vaccin ne permet encore de se protéger de ce virus meurtrier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.