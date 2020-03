Coronavirus : à Courseulles-sur-Mer, tous approuvent la mesure de confinement

Sur le marché de Courseulles-sur-Mer (Calvados), les allées sont très clairsemées ce mardi matin. Dans la commune, la mesure de confinement générale ordonnée par le chef de l'Etat semble être approuvée par tous. Les habitués font quelques dernières courses. Et malgré quelques interrogations, il n'est pas question de céder à la panique. Certains ont même déjà des idées pour s'occuper durant les quinze jours de confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.