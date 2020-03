Coronavirus : alerte rouge aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les personnes qui veulent traverser l'Atlantique ont moins de deux jours pour trouver un billet d'avion. Pour cause, Donald Trump a interdit aux Européens d'entrer sur son territoire. Dans le cas échéant, ils resteront bloqués pour au moins un mois sur le sol américain. Autres décisions spectaculaires : la NBA a annoncé la suspension de sa saison, la traditionnelle parade de la Saint-Patrick a été annulée et les PME qui paieront leur impôt en retard ne seront pas pénalisées.