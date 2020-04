Coronavirus : beaucoup font confiance au traitement du professeur Raoult à Marseille

Emmanuel Macron a rencontré jeudi plusieurs chercheurs travaillant à l'élaboration d'un remède au Covid-19, dont le professeur Didier Raoult à Marseille. Dans la ville, cette visite constitue un signe fort dans l'utilisation du traitement à la chloroquine. Chaque jour devant le CHU, les files d'attente s'allongent pour se faire tester et bénéficier de ce traitement. L'hydroxychloroquine associée à un antibiotique est désormais proposée à toutes les personnes positives testées à l'IHU. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.