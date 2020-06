Coronavirus : bientôt la fin de l'état d'urgence sanitaire ?

En cette période de déconfinement, le gouvernement ne pourra plus empêcher les Français de sortir de chez eux. Par contre, celui-ci pourra toujours leur imposer des mesures sanitaires strictes pour assurer la sécurité de tous. A cet effet, l'Etat prévoit de ne pas prolonger l'état d'urgence sanitaire au-delà du 10 juillet. Malgré cela, progressivité, prudence et réversibilité restent les mots d'ordre du gouvernement pour gérer au mieux la crise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.