Coronavirus : ce que pensent les Italiens des mesures annoncées par Emmanuel Macron

Les Italiens saluent la fermeture des écoles françaises en attendant éventuellement d'autres mesures. À Rome, les habitants commentent avec satisfaction les annonces faites par Emmanuel Macron pour faire face au coronavirus. Certains notent que les différences sur les précautions sont grandes entre les deux pays. Chez les Italiens, un regain d'optimisme se fait ressentir sachant qu'ils ne sont plus les seuls en Europe à prendre au sérieux la pandémie en cours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.