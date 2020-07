Coronavirus : ce qu'il faut savoir sur les 40 millions de masques gratuits envoyés aux plus modestes

Le gouvernement va envoyer 40 millions de masques lavables gratuits aux Français qui bénéficient de la "complémentaire santé solidaire". Une aide destinée aux gens situés au niveau du seuil de pauvreté. Il s'agit des solitaires touchant moins de 9 000 euros par an et des familles de quatre personnes touchant moins de 19 000 euros par an. Pour l'acheminement, l'État a signé un contrat avec La Poste et celle-ci va les renvoyer aux domiciles des bénéficiaires. Quid de la date de livraison ?