Coronavirus : certains marchés de l'Oise font de la résistance

Le coronavirus continue à gagner du terrain dans le monde entier. Dans l'Hexagone, l'Oise reste le premier foyer de l'épidémie. Malgré l'interdiction de rassemblement dans neuf communes, la mairie de Montataire et celle de Creil ont choisi de maintenir leur marché. Soutenus par leur maire, les commerçants se sont installés. De leur côté, les artisans expriment leur incompréhension et s'apprêtent à demander au préfet une compensation financière.