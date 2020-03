Coronavirus : certains pays testent beaucoup plus que la France

Le nombre de cas de coronavirus détectés dépend aussi des tests de dépistage effectués d'un pays à l'autre. Si l'Hexagone en fait environ 1 000 par jour, d'autres en font beaucoup plus. C'est notamment le cas de l'Allemagne où le dépistage peut se faire directement sur un parking d'hôpital, sans sortir de sa voiture. Il s'agit du "drive-in". En quoi ce système consiste-t-il ? Qu'en est-il du reste du monde ?