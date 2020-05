Coronavirus : comment expliquer les chiffres de décès de ce week-end ?

Ce week-end, on a recensé des centaines de morts du coronavirus dans l'Hexagone. Selon le médecin généraliste Xavier Pothet, il s'agit de patients infectés deux ou trois semaines avant le déconfinement. "En général, l'évolution des chiffres de décès est dans le positif", a-t-il ajouté. Comment interpréter l'apparition des nouveaux foyers ? Quid du seuil parfait du R0 ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.