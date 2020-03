Coronavirus : comment fonctionne le plan blanc dans les hôpitaux ?

Le plan blanc a été déclenché dans tous les hôpitaux de l'Hexagone. Cette mesure consiste à mobiliser tous les moyens, tout le personnel, à reporter des opérations non urgentes et à déplafonner les heures supplémentaires. Cependant, certains soignants de l'établissement de Creil (Oise) dénoncent le manque de bras et de matériel. Ils espèrent ainsi recevoir rapidement des renforts, notamment de la Réserve sanitaire.