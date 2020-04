Coronavirus : comment la frontière franco-espagnole est-elle contrôlée ?

Pour la première fois depuis les années 70, la frontière avec l'Espagne est fermée pour lutter contre la propagation du coronavirus. La préfecture des Pyrénées-Orientales a fermé les routes secondaires pour limiter les échanges. Une nécessité pour les élus des communes frontalières. Des blocs de béton, des herses et une surveillance humaine se trouvent au col de Banyuls-sur-Mer. À Cerbère, la police aux frontières a renforcé sa présence. Chaque conducteur doit montrer patte blanche pour pouvoir passer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.