Coronavirus : comment les Montepéroutins vivent-ils le confinement ?

Montpeyroux (Puy-de-Dôme) est l'un des plus beaux villages du pays. En cette période de confinement, plus aucun touriste ne circule dans les rues de la ville. Les habitants ont désormais, à eux seuls, un grand air et des grands espaces. Si certains sont étonnés de cette ambiance si particulière, d'autres profitent de cette période pour jardiner et rendre visite à leurs voisins. Les viticulteurs, de leur côté, en profitent pour commencer à planter de nouvelles lignes.