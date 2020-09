Coronavirus : comment les nouvelles restrictions sont-elles vécues à Aix-en-Provence ?

A Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), les jeunes, qui auraient du mal à respecter les gestes barrières, sont parfois pointés du doigt dans la propagation du coronavirus. Mais les annonces de la fermeture des bars et restaurants par Olivier Véran font polémique. Malgré tout, tous s'accordent à dire que les soirées étudiantes ne riment pas avec le port du masque et la distanciation sociale. Par ailleurs, les restrictions passent également mal auprès des professionnels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.