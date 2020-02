Coronavirus : comment l'hôpital de Lille est-il mobilisé ?

En tout, 108 établissements sont préparés à faire face à une éventuelle propagation du coronavirus dans le pays. Dans le CHU de Lille, le service des maladies infectieuses est déjà bien organisé. Il dispose d'une dizaine de chambres d'isolement à pression négative et le personnel habilité a été renforcé. Spécialisé dans les situations épidémiques, cet hôpital a l'avantage de l'expérience acquise au cours de plusieurs épidémies passées.