Coronavirus : comment se préparent les cliniques et les hôpitaux de Nancy ?

À Nancy, les médecins se préparent à vivre trois à quatre mois d'activités très soutenues. Médecins, infirmiers et aides-soignants, ce sont tous les services qui sont mobilisés. En tout, plus de 90 lits de réanimation sont équipés pour les patients les plus gravement atteints. Toutefois, les établissements de santé de l'agglomération nancéienne ne garantissent pas de pouvoir faire mieux plus tard.