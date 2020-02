Coronavirus : comment s'organise-t-on dans les maisons de retraite ?

Face à la propagation de l'épidémie de coronavirus, certains établissements ont pris des mesures précises. C'est le cas des maisons de retraite qui essaient de s'organiser d'eux-mêmes. Les personnes âgées étant les plus vulnérables, tout visiteur doit répondre à un petit questionnaire avant d'entrer dans les locaux. Ils doivent également porter un masque.