Coronavirus : comment tracer le patient zéro

L'origine de la contamination dans l'Oise reste inconnue. Cependant, elle concerne une autre personne toujours hospitalisée dans un état grave à Amiens. Des équipes spécialisées s'activent pour essayer de reconstituer le parcours du patient zéro et celui de l'enseignant décédé. La base militaire de Creil et l'hôpital de Compiègne sont les deux principales pistes explorées par les autorités sanitaires.