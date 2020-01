Coronavirus : comment va se dérouler la quarantaine ?

Parmi les 200 ressortissants français rapatriés de Chine figurent des hommes, des femmes et des enfants. Pendant leur quarantaine dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet, une équipe médicale composée de médecins, d'infirmiers et de psychologues volontaires vont surveiller les signes cliniques de la maladie. Au moindre doute, les patients seront tout de suite exfiltrés à l'hôpital de la Timone. En ce qui concerne les repas, ils seront organisés de façon à limiter les contacts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.