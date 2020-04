Coronavirus : de nombreux volontaires ont répondu à l'appel pour aider les agriculteurs

A Sigolsheim (Haut-Rhin), la récolte des asperges bat son plein. Cependant, à cause du coronavirus, la moitié des saisonniers habituels n'a pas pu venir. Nombreux sont ceux qui se sont portés volontaires pour venir en aide aux producteurs. Dans l'exploitation de Clarisse Sibler, ils sont une quinzaine à prêter main-forte pour la récolte, le tri ainsi que la mise en vente des asperges. Une aide vitale pour la survie du domaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.