Coronavirus : des bénévoles de la Protection Civile en renfort du Samu

Arrivés en renfort d'un peu partout dans le pays et à la demande du Samu, les 30 000 bénévoles de la Protection Civile prêtent main-forte aux personnes sur le terrain dans la lutte contre le coronavirus. Ces secouristes effectuent des dizaines d'interventions par semaine auprès des malades en détresse, mais pas que. Ils aident également les personnes âgées isolées. En 50 ans d'existence, jamais l'association n'a été autant mise à contribution.