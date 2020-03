Coronavirus : des chansons détournées pour parler du confinement

Qu'importe le pays, les détournements de chansons se multiplient sur Internet. En effet, la solidarité et l'espoir sont partout sur les réseaux sociaux. Pendant leur patrouille, des policiers espagnols ont choisi de chanter. Quant à la police belge, elle a emprunté une chanson de Claude François pour appeler au confinement. Au fur et à mesure, des compositions originales sortent du lot, comme celle du Réunionnais, François Aubin, ou encore la mélodie très réussie d'un groupe des Bouches-du-Rhône. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.