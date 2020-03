Coronavirus : des contrôles à la frontière franco-allemande

Dans son discours de jeudi soir, Emmanuel Macron a évoqué le risque de repli nationaliste. Mais à la surprise générale, la police allemande a instauré des contrôles sanitaires systématiques depuis hier en fin de journée. Cela a provoqué des kilomètres de bouchons. Et dans une entreprise allemande, un salarié français en bonne santé a même été exclu depuis mardi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.