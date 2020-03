Coronavirus : des écoliers de l'Oise testent les cours virtuels

D'après un premier bilan dressé par le ministre de l'Education, 120 établissements ont fermé leurs portes à cause du coronavirus. Une mesure qui concerne 35 000 élèves de l'Oise et 9 000 dans le Morbihan. A Crépy-en-Valois (Oise), les élèves sont invités à suivre des cours en ligne. En plus des devoirs, des cours et des consignes seront ajoutés sur une plateforme par les professeurs. En partenariat avec le CNED, ce dispositif sera enrichi au fil des jours.