Coronavirus : des gymnases et des écoles aménagés pour accueillir des patients qui n'ont pas accès à la télémédecine

À Dunkerque (Nord), un gymnase a été spécialement aménagé pour accueillir les patients qui n'ont pas accès à la télémédecine ou qui n'ont pas pu obtenir un rendez-vous chez leurs médecins généralistes. Six boxes y ont été montés. Séverine et Victor, symptomatiques, attendent leur consultation Covid-19. Sur place, les médecins auscultent chaque cas suspect. À Saint-Omer (Pas-de-Calais), c'est une école qui sert désormais de centre ambulatoire dédié au coronavirus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.