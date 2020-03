Coronavirus : des initiatives solidaires pour conjurer le confinement

Face à l'épidémie de coronavirus, des milliers de Français multiplient les initiatives pour s'entraider. Les Voisins Solidaires font par exemple découvrir la solidarité sans contact à Paris. Sur les réseaux sociaux, les actions continuent également de se multiplier. C'est le cas des tatoueurs de Bordeaux qui proposent de donner leur stock de masques et de gels aux professionnels de la santé. Découvrez en images les nombreuses initiatives pour aider les autres et pour conjurer le confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.