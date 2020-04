Coronavirus : des malades suivis à distance par leur généraliste

Un dispositif de suivi médical à domicile a été mis en place pour accompagner les malades du Covid-19 ne nécessitant pas d'hospitalisation. Chaque jour, des généralistes les contactent pour évaluer leur constante. Près de 7 000 patients bénéficient de cette prise en charge à distance dans le pays. À travers cette plateforme, les malades ont accès à un formulaire en ligne et à une messagerie sécurisée. Ils y renseignent des données médicales et font part de l'évolution de leur état. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.