Coronavirus : des médecins aménagent un centre de consultation dans un gymnase à Colomiers

Un centre de consultation dans un gymnase municipal. Voilà une initiative, une première dans le pays, lancée par des médecins libéraux à Colomiers. Ils sont une trentaine à se relayer sur les lieux. L'objectif est de désengorger les services d'urgence et d'éviter la propagation du virus dans les cabinets médicaux. En deux jours, ce centre éphémère a accueilli 200 personnes. D'autres villes pourraient adopter ce dispositif dès la semaine prochaine.