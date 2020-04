Coronavirus : des médecins généralistes épuisés mais sans patients

Face à l'épidémie de coronavirus, beaucoup de patients ont renoncé à leur soin de peur d'être contaminés dans les salles d'attente. Ce qui a entraîné une baisse de 40% des consultations chez les médecins généralistes et de 60% chez les spécialistes. Un manque à gagner pour eux d'autant qu'ils enchaînent des téléconsultations à longueur de journée. Une situation épuisante pour ces médecins dont le moral est particulièrement atteint par le stress de leurs patients.