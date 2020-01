Coronavirus : des mesures de prévention dans les aéroports

Quelques cas de la maladie dévastatrice à Wuhan ont été détectés en Corée du Sud, aux Etats-Unis, au Japon, à Singapour et à Taïwan. De leur côté, le Royaume-Uni ainsi que l'Italie ont déployé les grands moyens pour surveiller les passagers qui arrivent de Chine. Au pays, aucun contrôle sanitaire n'est effectué dans les aéroports. Air France a suspendu ses liaisons avec Wuhan depuis jeudi soir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.