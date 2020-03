Coronavirus : des mesures d'hygiène draconiennes pour les élections à Annecy

A Annecy, les isoloirs sont astiqués et désinfectés en vue des élections dimanche prochain. En plus de ce rituel à chaque élection, voilà ce qui va changer cette année à cause du coronavirus : la mise en place de lingettes pour désinfecter, des sprays désinfectants et bien sûr du gel hydroalcoolique. Des recommandations seront également affichées à l'entrée du bureau de vote. Un personnel dédié au nettoyage sera même présent toute la journée. Cela va-t-il rassurer les électeurs ?