Coronavirus : des résidents d'un Ehpad à Thise contaminés

A Thise (Doubs), onze personnes âgées sur 80, qui vivent dans un Ehpad, ont été contaminées par une aide-soignante. Cette dernière a contracté le virus lors d'un rassemblement évangélique à Mulhouse, mais ne présentait aucun symptôme. Les résidents contaminés, eux, seront confinés dans leurs chambres et suivis très attentivement. Dans la commune, les habitants restent sereins malgré quelques angoisses pour certains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.