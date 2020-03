Coronavirus : des solutions hydroalcooliques fabriquées par des étudiants bénévoles à Angers

Des étudiants en pharmacie à Angers (Maine-et-Loire), accompagnés d'enseignants et de chercheurs bénévoles, ont décidé de prêter main-forte aux professionnels de santé. Ils ont fabriqué des solutions hydroalcooliques qu'ils offrent gratuitement aux cabinets médicaux du secteur. C'est une trentaine d'enseignants et de personnels administratifs de l'université qui s'occupent par la suite des livraisons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.