Coronavirus : des témoignages de Français vivant à New York

Plus de 3 000 morts et 70 000 cas ont été recensés à New York où le confinement a été prolongé jusqu'à fin avril. Malgré cela, les New-yorkais sont encore trop nombreux dehors. Parmi les millions de personnes confinées que compte l'Etat américain, il y a plus de 50 000 résidents français. Comment vivent-ils dans l'épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis ? Qu'en est-il de leur mode de vie ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.