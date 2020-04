Coronavirus : des tests sérologiques pratiqués sur des soignants à Nancy

Pour gérer la crise sanitaire, le gouvernement prévoit l'utilisation massive des moyens de dépistage. Parmi ces derniers, il y a les tests de sérologie pour savoir qui a été contaminé par le virus et qui ne l'a pas encore été et reste vulnérable. Un laboratoire d'analyses médicales à Nancy a commencé à pratiquer ces tests sur des soignants. Comment ça marche ?