Coronavirus : des voix s'élèvent pour que les plus fragiles soient beaucoup plus protégés

Alors que les maisons de retraite sont déjà protégées, des associations de patients tirent la sonnette d'alarme pour que toutes les personnes fragiles le soient aussi. L'idée est de les aider à rester chez elles avec les soins dont elles ont besoin. Dans le Val-de-Marne, les populations à risque ne bénéficient pas de protection particulière. Face à cette situation, les associations de patients réclament des mesures immédiates pour les plus fragiles. Quelles sont-elles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.