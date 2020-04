Coronavirus : deux soignants d'un Ehpad toulousain mis à pied pour avoir demandé des masques

Le week-end du 21 mars, deux infirmiers d'un Ehpad à Toulouse ont constaté des symptômes proches du Covid-19 chez des résidents. Conseillés par le Samu, ces soignants ont demandé des masques à la direction, mais cette dernière aurait refusé leur requête. Ils ont ensuite été mis à pied deux jours plus tard. Et depuis, ils n'ont pas toujours compris les raisons. Joint par téléphone, ce mercredi, le groupe qui gère l'établissement toulousain s'explique.