Coronavirus : doit-on s'inquiéter de la tenue du match entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus de Turin ?

Près de 3 000 supporters italiens vont venir assister au match de ce mercredi soir entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus de Turin. Un match maintenu par le gouvernement alors qu'il exige un confinement de quatre jours pour tous ceux qui viennent de séjourner en Italie. Une incohérence totale selon les Lyonnais. De leur côté, les fans de Juventus ne s'en inquiètent pas. Pour eux, ils ne vont pas transmettre le coronavirus durant cette rencontre.