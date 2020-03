Coronavirus : écoles fermées et rassemblements interdits dans le Morbihan

L'épidémie s'étend dans l'Hexagone. Dans la soirée de dimanche, 130 cas ont été officiellement recensés, dont treize dans le Morbihan, le deuxième plus gros foyer de coronavirus. La préfecture a donc décidé d'interdire tous les rassemblements dans le département et de fermer les écoles dans les trois communes les plus concernées, à l'instar d'Auray. Une surprise, mais aussi un soulagement pour les parents et élèves arrivés sur place, faute d'avoir eu connaissance de l'arrêté préfectoral. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.