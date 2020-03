Coronavirus : écoles fermées pendant deux semaines à Ajaccio

La ville d'Ajaccio est à l'arrêt. Un arrêté préfectoral y interdit les rassemblements de plus de 50 personnes dans toute salle confinée. Parmi les conséquences, les 10 000 élèves des collèges et des lycées de la capitale corse n'auront pas classe durant les quinze prochains jours. Une mesure qui rassure, mais nécessite néanmoins une bonne organisation.