Coronavirus : Emmanuel Macron en déplacement dans un Ehpad

Emmanuel Macron s'est rendu dans un Ehpad à Paris ce vendredi matin dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dès son arrivée, le président s'est entretenu avec le personnel soignant de l'établissement. Il a souligné qu'une fois le stade 3 de l'épidémie de coronavirus atteint, il faudra bien protéger les plus vulnérables. Même si l'inquiétude ne semble pas avoir gagné les pensionnaires, Emmanuel Macron leur a rappelé les consignes essentielles pour lutter contre le virus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.