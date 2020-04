Coronavirus : Emmanuel Macron visite une usine de fabrication de masques

En visite dans une usine de masques en périphérie d'Angers, Emmanuel Macron veut montrer la mobilisation exceptionnelle de notre industrie pour faire face aux besoins liés à la crise du Covid-19. Il s'est entretenu avec les salariés de l'usine qui croulent en ce moment sous les demandes. Alors que les machines tournent désormais 24h/24 et 7j/7, cela ne suffira pas à satisfaire toutes les demandes. Le pays mise également sur les importations de masques.