Coronavirus : en cas de test positif, les personnes en contact devront-elles s'isoler à leur tour ?

Après les annonces d'Edouard Philippe mardi, beaucoup de questions restent en suspens notamment en ce qui concerne les "cas contact". Le Premier ministre a précisé que ces personnes seront testées et invitées à s'isoler à leur domicile ou à l'hôtel en raison de l'incertitude sur la durée d'incubation. Cependant, ce confinement ne sera pas obligatoire. Pour cela, le Premier ministre compte sur la responsabilité et le civisme de chacun. Toutefois, des dispositifs de contrôle sont prévus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.