Coronavirus en Catalogne : quels impacts sur le tourisme ?

Des milliers de Français ont l'habitude de passer les vacances en Catalogne, notamment à Sitges, l'une des stations balnéaires les plus populaires près de Barcelone. Sur place, des panneaux rappellent aux touristes les règles de bonne conduite et les conditions semblent idéales avec moins de foules que d'habitude. De ce fait, la mise en garde du gouvernement français est parfois incomprise. Quant aux autorités catalanes, elles attendent de connaître l'ampleur des éventuelles annulations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.