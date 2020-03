Coronavirus en Italie : la ville de Rome totalement déserte

La première nuit de couvre-feu à Rome a eu lieu mardi soir. Les rues étaient désertes et le calme régnait dans le centre-ville. Seuls quelques bus ont circulé, mais ils étaient vides. Pour pouvoir se déplacer dans la ville, les Italiens doivent déclarer la raison de leur déplacement, et celle-ci doit être impérieuse. Combien de temps pourront-ils tenir sous ce régime exceptionnel ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.